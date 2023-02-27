Emils Birka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emils Birka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emils Birka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emils Birka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emils Birka 25 Nisan 2000 tarihinde Limbaži şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Emīls Birka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emils Birka Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 4 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Emils Birka'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emils Birka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emils Birka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emils Birka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emils Birka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Metta

4 Mart 2022 yılında Valmiera

Emils Birka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emils Birka şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Emils Birka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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