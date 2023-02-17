Emils Emulovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emils Emulovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emils Emulovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emils Emulovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emils Emulovs 30 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emils Emulovs Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emils Emulovs, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emils Emulovs'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emils Emulovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emils Emulovs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emils Emulovs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emils Emulovs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2019 yılında Liepaja II

21 Temmuz 2021 yılında Etoile Carouge

Emils Emulovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emils Emulovs şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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