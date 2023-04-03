Emils Evelons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emils Evelons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emils Evelons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emils Evelons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emils Evelons 1 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Emīls Evelons şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emils Evelons Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Emils Evelons'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emils Evelons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emils Evelons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emils Evelons şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
Emils Evelons Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Letonya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.
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