Emin Altunay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emin Altunay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emin Altunay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emin Altunay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emin Altunay 3 Mayıs 1996 tarihinde Hatay şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emin Altunay Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Servet Sever yapmaktadır. Emin Altunay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emin Altunay'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emin Altunay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ea12__/

Emin Altunay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emin Altunay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emin Altunay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emin Altunay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hatayspor

21 Ağu 2017 yılında Düzcespor

4 Ocak 2018 yılında Hatayspor

10 Ocak 2018 yılında Turgutluspor

30 Haziran 2018 yılında Hatayspor

1 Ağu 2018 yılında Nevşehir Bld

17 Ocak 2019 yılında Silivrispor

10 Eylül 2020 yılında Kahramanmaraş

13 Temmuz 2021 yılında Adıyaman FK

9 Ağu 2022 yılında Z. Kömürspor

12 Ocak 2023 yılında Bursa Yıldırım

Emin Altunay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emin Altunay şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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