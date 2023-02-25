Emin Durakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emin Durakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emin Durakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emin Durakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emin Durakovic 27 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emin Durakovic Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emin Durakovic, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emin Durakovic'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Emin Durakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emin Durakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Temmuz 2022 yılında Melbourne City
Emin Durakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emin Durakovic şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.