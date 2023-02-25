Emin Durakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emin Durakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Emin Durakovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emin Durakovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.