Emin Mahmudov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emin Mahmudov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emin Mahmudov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emin Mahmudov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emin Mahmudov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emin Mahmudov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emin Mahmudov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emin Mahmudov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emin Mahmudov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emin Mahmudov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emin Mahmudov 27 Nisan 1992 tarihinde Krasnoselskoe, Saatly Region şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Azerbaycan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Emin Cəbrayıl oğlu Mahmudov şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emin Mahmudov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emin Mahmudov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 18 Eylül 2017 tarihinde katılmıştır. Emin Mahmudov'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emin Mahmudov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/makhmudov67/

Emin Mahmudov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emin Mahmudov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emin Mahmudov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emin Mahmudov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Saturn MO II

1 Ocak 2010 yılında Saturn Ramenskoe

15 Ocak 2011 yılında Spartak Moskova

22 Şubat 2012 yılında Tom Tomsk

30 Haziran 2012 yılında Spartak Moskova

13 Şubat 2013 yılında KS Samara

31 Aralık 2013 yılında Spartak Moskova

31 Ocak 2014 yılında KS Samara

31 Ağustos 2015 yılında Mordovia

30 Haziran 2016 yılında KS Samara

21 Temmuz 2016 yılında Boavista

18 Eylül 2017 yılında Neftçi Baku

Emin Mahmudov kimdir

Emin Mahmudov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emin Mahmudov şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Emin Mahmudov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan takımında 8 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 37 maçta 9 gol atmıştır.

Rusya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 19 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Rusya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emin Mahmudov nereli

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