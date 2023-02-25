Emin Zamanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emin Zamanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emin Zamanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emin Zamanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emin Zamanov 26 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Emin Qabil oğlu Zamanov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emin Zamanov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go and Play LLC yapmaktadır. Emin Zamanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emin Zamanov'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emin Zamanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emin Zamanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emin Zamanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emin Zamanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kapaz PFK

1 Temmuz 2017 yılında Turan Tovuz

7 Şubat 2018 yılında Kapaz PFK

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2020 yılında Neftchi 2 Baku

1 Temmuz 2022 yılında FK Sabail

1 Ocak 2023 yılında Shamakhi

Emin Zamanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emin Zamanov şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Emin Zamanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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