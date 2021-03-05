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Emina Jahovic kendi markasıyla Balkanlar'da birinci oldu

Şarkıcı Emina Jahovic, kozmetik markasıyla Balkanlar'da çok satanlar arasına girdi. Markası hakkında açıklama yapan Jahovic, büyümeyi hedeflediğini belirtti.

Emina Jahovic kendi markasıyla Balkanlar'da birinci oldu 118

Mustafa Sandal'ın eski eşi şarkıcı Emina Jahovic, kurduğu kozmetik markasıyla oldukça başarılı oldu.