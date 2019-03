8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Borsa İstanbul'da düzenlen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "2023 yılına kadar ülkemizde kadınların iş gücüne katılım hedefi yüzde 41'dir. Kadınların istihdamında en önemli faktör eğitim" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Borsa İstanbul'da gong, kadın-erkek eşitliği için çaldı. Gong töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, Borsa İstanbul AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ve Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

"2002'de yönetici kadın oranının ülkemizde yüzde 8.9 iken, 2018 verilerinde yüzde 15.6 olduğu görülüyor"

Törende bir konuşma yapan Emine Erdoğan, "Sadece istihdam değil, yönetici kadın oranına baktığımızda yetmez ama yine de sevindirici diyebileceğimiz rakamlar görüyoruz. 2002'de yönetici kadın oranının ülkemizde yüzde 8.9 iken, 2018 verilerinde yüzde 15.6 olduğu görülüyor. İş gücüne katılım oranı ise yüzde 27.9'dan yüzde 34.1'e yükseldi. Bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar ve büyükelçiler göz önüne alındığında kadınların parlayan ışığı her yerde fark ediliyor. Tarihimiz ve medeniyetimizi doğru tahlil edersek kadını, her zaman hayatın tam merkezinde yer aldığı görülür. Kadınlarımız, tarımdan ticarete birçok alanda meslek icra etmiş ve üretime katkıda bulunmuşlardır. Bizler de bu geleneğin izinden giderek bugün var olabileceğimiz alanları inşa etme gayreti içindeyiz" dedi.

"Kadınların muazzam dönüştürücü bir gücü var"

Kadınların iş hayatında yaşadıkları zorluklar değinen Emine Erdoğan, "Yakın zamanlara kadar kadınların ev dışında özellikle iş ve siyaset dünyasında yer alabilmesi maskülen bir tavrı gerektiriyordu. Kadının var olabilmesi, adeta kendine özgü duyarlılıkları ve hassasiyetleri terk etmesiyle mümkündü. Başarının, gücün ve iktidarının hep erkeksi kodlar sahip olduğu düşünülürdü. Oysa bugün kadınların her alanında kendi kimliğini, özgün duruşunu muhafaza ederek var olmasının altını çiziyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi kadınların muazzam dönüştürücü bir gücü var. Bu güç ortaya çıktıkça etrafımızdaki her şeyin başkalaştığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Kadınlarının olmadığı bir denklem, doğru bir denklem değildir"

"Kadınların çocuklar için ayırdıkları vakti, başarının parantezi olarak görmek son derece yanlıştır" ifadesini kullanan Emine Erdoğan, "Önemli olan kadınlarımıza iş ve özel hayatı dengeleyecek şartları tesis etmektir. Hükümetimizin yaptığı düzenlemeler, bu dengeyi kısmen sağlamıştır. Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen süre, memuriyet kıdeminde değerlendirilmektedir. Babalık izin süresinin arttırılması, kreşlerin yaygınlaştırılması kadınlarımızın hayatını kolaylaştırmaktadır. Şunu hiç unutmamalıyız: Dünya nüfusunun yarısının oluşturan kadınlarının olmadığı bir denklem, doğru bir denklem değildir. İyi bir gelecek hedefliyorsak; bunu kadın ve erkek birlikte inşa etmek durumundayız. Bu gerçekten hareketle 2023 yılına kadar ülkemizde kadınların iş gücüne katılım hedefi yüzde 41'dir. Bu hedefin tutturulmasında ise hepimize görevler düşmektedir" açıklamalarında bulundu.

"Türkiye'de kız çocuklarının eğitimi konusunda her geçen gün daha büyük mesafeler alıyoruz"

Kadın istihdamında eğitimin önemine vurgu yapan Emine Erdoğan, "Kadınların istihdamında bildiğiniz gibi en önemli faktör eğitim. Eğitim arttıkça istihdam oranı da artıyor. 2018 Kasım itibarıyla kadın istihdam oranları lise altı eğitim düzeyinde yüzde 24, lise düzeyinde yüzde 26 ve yükseköğretim düzeyinde ise yüzde 60 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'de kız çocuklarının eğitimi konusunda her geçen gün daha büyük mesafeler alıyoruz. Dolayısıyla ileride kadın istihdam oranlarının çok daha yüksek olmasını bekliyoruz. Kadınların bilişim sektöründe çok daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum. Eğer geleceği şekillendirmekten bahsediyorsak; kadınların bilişim ve teknoloji alnında mutlaka var olması gerekiyor. YÖK rakamlarına baktığımızda kadınların eğitim ve sağlık bilimlerindeki oranı yüzde 60'ların üzerindeyken, mimarlık ve inşaatta yüzde 32, bilişimde ise yüzde 22 civarlarındadır. Üniversite çağındaki genç kızlarımız, mühendislik ve bilişim ilgili bölümlere ne kadar çok yönlendirilirse gelecekte o kadar var olabilirler" diye konuştu.

Tören, yapılan konuşmaların ardından hediye takdimi ile son buldu.

Kaynak: İHA