Emine Erdoğan ABD Delegasyonu'nu kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'in başkanlığındaki bir heyeti kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, heyet temsilcileri, çevresel inisiyatifler, sağlıklı yaşamla ilgili konular ile birlikte Türkiye'deki küresel "işgücündeki kadınlar" konferansı ve Türkiye'de kurulacak "Sosyal Gastronomi" merkezi için projelerini sundu. Kabulde konuşan Emine Erdoğan, önemli küresel markaların temsilcileri olarak çevre duyarlılığı göstermelerinin önemine vurgu yaparak "Eğer işbirliği yaparsak, çocuklarımıza çok daha iyi bir dünya bırakabiliriz. Çünkü dünya, bize atalarımızdan kalan miras değil, çocuklarımıza bırakacağımız emanettir" dedi. Birlikte yapılabilecek güzel işbirliklerine inandığını söyleyen Emine Erdoğan, "Türkiye, bütün potansiyeli ile kendini dünyaya açmış, 360 derece diplomasi yapan merkez ülkedir. Bizler, dünyanın iyiliği için her türlü ortak girişime hazırız. Bu ziyaretin, eğitim, sağlık, kültür, çevre gibi alanlarda işbirliklerine vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. Emine Erdoğan, Türkiye'nin, birçok açıdan oldukça dinamik bir ülke olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

'NİCE FELAKET BU ÜLKEDE AYAKTA ATLATILMIŞ GRİP GİBİDİR'

"Başka toplumların başına gelse, o toplumu yerle bir edecek nice felaket, bu ülkede adeta ayakta atlatılmış bir grip gibidir. 2016 yılında yaşadığımız 15 Temmuz Darbe Girişimi, bunun en canlı örneğiydi. Türk milleti, üzerine bombaların yağdığı o kanlı gecenin sabahında kendi zaferini kutladı. Ertesi gün Türkiye'de hayat kaldığı yerden devam etti. Ekonomimiz istikrarını ve yükselen grafiğini korudu. Türkiye'de demokrasi, kanunların olduğu kadar, demokrasiye inanan cesur insanımızın da teminatı altındadır. Bu nedenle güven ortamı, Türkiye'nin olağan halidir."

Emine Erdoğan, bölgedeki yüksek politik tansiyonuna rağmen vicdanın Türkiye'de hiç yere düşmediğini vurgulayarak, "4 milyona yakın mülteciyi 2011'den bu yana ülkemizde misafir ediyoruz. İnsanlık tarihinin en büyük göç dalgalarından birinin önünde, sağlam biçimde duruyoruz. Bugün nerede, ne zaman karşımıza çıkacağı belli olmayan, tüm dünyayı tehdit eden teröre karşı da, etkin bir mücadele yürütüyoruz. Türkiye, terörün kaynaklarını yalnızca kendisi için değil, tüm bölge için yok etme çabasında lider bir ülkedir" dedi.

Konuşmasında, küresel yatırımcılara önemli mesajlar veren Emine Erdoğan, Türkiye'nin jeopolitik konumunun yanında genç nüfusu ile önemli bir potansiyel olduğunu vurguladı. Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Raporunda Türkiye'nin, 2018 yılında 17 basamak yükseldiğini hatırlataran Erdoğan, bunun küresel yatırımcılar için önemli bir teşvik olduğu kanaatini dile getirdi.

Türkiye'nin mevcut potansiyelinde kadınların çok özel bir yeri olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, "Bu ülkenin kadınları, darbe gecesinde tankları durdurmakla kalmamış, ekonomiden siyasete, akademiden sanata tüm alanlarda varlık göstermektedir. Son 15 yılda kadınlarımızın işgücüne katılımı ve istihdamdaki yeri 9 puan artmıştır. Hükümetimiz, 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefini, kadınlarımızla gerçekleştirmek konusunda vizyon birliği içindedir" ifadelerini kullandı.

Kabulde, Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ve diğer katılımcılar da Emine Erdoğan'a toplantı yapma fırsatı verdiği için teşekkür etti. Katılımcılar, çevre duyarlılığı başta olmak üzere sosyal konulardaki duyarlılığı ve aktif projelere himaye etmesini ilgi ve takdirle izlediklerini ifade ettiler.

Emine Erdoğan ise, toplantının sonunda insanlığın iyiliği ve hayrı için her türlü faaliyette işbirliğine açık olduğunu söyledi.

Kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk Zümrüt, Şehircilik ve Çevre Bakanı Murat Kurum da yer aldı.

FOTOĞRAFLI

DHA