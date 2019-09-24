Emine Erdoğan, BM Çevre Programı İcra Direktörü Anderson ile görüştü
ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Çevre Programı İcra Direktörü İnger Andersen ile görüştü.
ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Çevre Programı İcra Direktörü İnger Andersen ile görüştü.
Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kapsamında New York'ta BM Çevre Programı İcra Direktörü İnger Andersen ile görüştü.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT