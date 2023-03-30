Emine Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile sıfır atık günü kapsamında bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki Sıfır atık günü kapsamında Genel Sekreter Antonio Guterres'in özel davetlisi olarak New York'ta bir araya geldi. Emine Erdoğan BM'de konuşma yaptı.

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Emine Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile sıfır atık günü kapsamında bir araya geldi!

Birleşmiş Milletler'deki (BM) 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında Emine Erdoğan Birleşmiş Milletler'deki oturuma Antonio Gutteres'in özel davetlisi olarak bugün Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte New York'ta görüştüler.

Emine Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile sıfır atık günü kapsamında bir araya geldi!

EMİNE ERDOĞAN BM'DE KONUŞTU

New York'taki BM binasında gerçekleşen görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal da katıldı. BM Genel Sekreteri Guterres, "Sıfır Atık Projesi, yalnızca bir çevre projesi değil, dünyayı ahlaklı davranmaya çağırdığınız bir sorumluluk hareketidir. İklim değişikliğiyle mücadeleye yaptığınız katkı çok değerli, çok teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu. Türkiye'nin liderliğinin önemli olduğuna işaret eden Guterres, Eylül ayında BM'nin bin yıllık kalkınma hedeflerini açıklayacağını, Sıfır Atığın bu bağlamda önemli bir katkı sunacağına inandığını ifade etti.

GUTERRES: SEVGİLİ KARDEŞİM ERDOĞAN'A SELAMLARIMI İLETİN

Guterres, Erdoğan'a sıfır atık bağlamında kurulacak Danışma Kurulu'nun başkanlığını teklif etti. Bütün insani konularda Türkiye'nin desteği ve çabasının görüldüğünü vurgulayan Guterres, "Sevgili Kardeşim Erdoğan'a selamlarımı iletin." ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan ise Sıfır Atık Projesi'nin çevre konusunda önemli bir çözüm olacağına inandığını, BM'nin sıfır atık konusunda ülkelerin birleşeceği önemli bir çatı olduğunu söyledi.

Emine Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile sıfır atık günü kapsamında bir araya geldi!

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