Emine Erdoğan çantası ne kadar? Markası ne? Kaç para? Fiyat ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot etme çağrısı üzerine, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'ın çantası, eleştiri konusu oldu. Fransız markası olduğu bilinen ve fiyatı nedeniyle uzun süre sosyal medyada gündem olan çanta için 'Sarayın bahçesinde yaksın!' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun bu söylemleri üzerine vatandaşlar tarafından Emine Erdoğan çantası ne kadar? | Markası, fiyatı, kaç para? soruları merak konusu oldu. İşte bu soruların cevapları...

EMİNE ERDOĞAN ÇANTASI NE KADAR? | MARKASI NE? KAÇ PARA? FİYATI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hermes marka çantasıyla uzun süre sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısı üzerine tekrar gündeme gelen çantanın Fransız markası olması, eleştirileri de beraberinde getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısı üzerine ilk çanta eleştirisi CHPli Eren Erdem tarafından yapılmış, Erdem sosyal medya hesabından “Pahalı çantalarıyla bilinen “Hermes” markası, 1837’de Fransa’da kuruldu… Yani bir Fransız markası. Bilmem anlatabildim mi?” ifadelerini kullanmıştı.

Boykot olayından önce de Emine Erdoğan'ın çantaları çoğu kez pahalı fiyatlarıyla gündeme gelmiş ve aralarında olduğu birçok gazetenin internet sitesinin ilgili haberine erişim engeli getirilmişti.

Ardından Doktor Merdan Yanardağ “Sayın Erdoğan’ın kullandığı çanta, o ünlü, pahalı çanta, 70-80 bin dolarlık (şu anki kura göre 582 bin - 665 bin lira arası) olduğu söylenen çantalar… Ne malı acaba? Fransız malı. Oradan başlamak lazım boykota bence” ifadelerini kullanan Yanardağ, “Fransa’da Türk mallarının alınması boykot ediliyor diyelim. Aylardır Suudi Arabistan Türk mallarını boykot ediyor, niye tek bir laf etmediniz Suudi Arabistan’a. Suudi Arabistan’da Türk mallarına karşı boykot var. Devletin boykotu hem de…” ifadelerini kullanmıştı.

EMİNE ERDOĞAN'IN GÜNDEM OLAN ÇANTALARI

Emine Erdoğan, 2018 yılında Macaristan'a giderken, 35 bin liralık Chanel marka çanta takmıştı. Erdoğan’ın çantası, Chanel’in resmi internet sitesinde "Classic Handbag" olarak geçerken, Emine Erdoğan'ın 35 bin TL'lik kahverengi çantası tartışmalara neden olmuştu.

Emine Erdoğan, geçen yıl ise Japonya ziyaretinde bulunmuştu. Daha önce de birçok kez kullandığı Hermes markalı çantanın fiyatı yaklaşık 50 bin dolar değerindeydi. (şu anki kura göre yaklaşık 416 bin lira civarında)

NE OLMUŞTU?

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'da yayımlanan Hazreti Muhammed karikatürlerinin Emmanuel Macron tarafından kamu binalarının duvarlarına yansıtılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mallarının boykot edilmesi konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

Bu çağrı üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Emine Hanım'ın çantası var. Onu da sarayın bahçesinde yaksın, 'Protesto ediyorum' desin" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Dün Bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etti, sende zerre kadar yürek varsa sen benimle ilgili konuş eşimle ilgili konuşma. Sen ne biçim siyasetçisin ya? Sana siyasetçi demek için sokaktan binlerce şahit getirmek lazım. Senin siyasetle alakan yok, sende o yürek varsa benimle ilgili konuş biliyorsun ki onlar seni paçavraya çevirirler. Ha yakılacak çantalar arıyorsan sizde çok, yanınızda beyaz Türkler çok onların yakacak çantaları da vardır o ayrı bir konu. Airbus’ları satmamızı istiyorsun, ya onunla bunun ne alakası var birisi stratejik bir ürün ve bu sadece Fransa’nın da değil zavallı bunun ortakları arasında İngiliz’i var Alman’ı var bundan bile senin haberin yok ya bu kadar zavallısın sen ya" şeklinde cevap verdi.