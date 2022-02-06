Emine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs mesajıyla aşkı ve vefayı özetledi! Gençleri mest etti! "Aşk böyle bir şey mi?"

Geçtiğimiz gün koronavirüsün Omicron varyantına yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kendilerine gelen geçmiş olsun dileklerini sosyal medya hesaplarından kabul ettiler. Bunun yanı sıra hastalığa yakalandıklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Firs Lady'nin ilettiği mesaj özellikle gençleri mest etti. "Anca beraber, kanca beraber" diyen Emine Erdoğan'a gençlerden "Aşk böyle bir şey mi?" sorusu geldi.

"ANCA BERABER KANCA BERABER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandığı paylaşımında, eşi Emine Erdoğan ile koronavirüse yakalandıklarını duyurmuştu. Bunun hemen ardından paylaşımı alıntılayan First Lady'nin, "Anca beraber, kanca beraber :) İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." mesajı mest etti. "Anca beraber kanca beraber" diyen Erdoğan'a, "Aşk böyle bir şey mi?" soruları geldi.