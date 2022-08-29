Emine Erdoğan: “İslamofobinin ve milli değerleri hedef alan küresel ideolojilerin karşısında duracak olan, sizlersiniz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3'üncü yıl dönümü sebebiyle Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda düzenlenen "'O'nu Anma ve Mücadelesini Anlama" isimli programda önemli açıklamalara yer verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Emine Erdoğan: “İslamofobinin ve milli değerleri hedef alan küresel ideolojilerin karşısında duracak olan, sizlersiniz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3'üncü yıl dönümü için düzenlenen Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda "'O'nu Anma ve Mücadelesini Anlama" isimli bir programa katılım gösterdi. Programda katılımcılara hitap eden Emine Erdoğan, "İslamofobinin ve milli değerleri hedef alan küresel ideolojilerin karşısında duracak olan, sizlersiniz. Bu yolda yorulmaya gönüllü olun. Çünkü değerli olan her şeyin ön koşulu, yorulmaktır" dedi.

Emine Erdoğan: İslamofobinin ve milli değerleri hedef alan küresel ideolojilerin karşısında duracak olan, sizlersiniz

"BİR MİLLETE İLHAM OLDU"

Programa katılan Emine Erdoğan, "Değerli misafirler, Şule Yüksel Şenler Hanımefendiyi anmak için bu anlamlı mekanda buluştuk. Kendisi bir döneme derin iz bırakmış, önemi ve eksikliği gün geçtikçe daha çok hissedilen bir şahsiyettir. Benim de hayatımda çok kritik ve dönüştürücü bir rolü olmuştur. Onun çemberine dahil olabilmenin, onun nasihatleriyle büyümenin onurunu her daim hissettim. O sadece bana değil bir millete de ilham oldu. Çok şükür ülkemizde kamusal alanda başörtüsü ve Müslüman kimlik üzerindeki baskılar büyük ölçüde çözüldü. Sizler büyük zorluklarla kazanılmış olan bu hakların konforunda geçmişi asla unutmayın. İslamofobinin ve milli değerleri hedef alan küresel ideolojilerin karşısında duracak olan, sizlersiniz. Bu yolda yorulmaya gönüllü olun. Çünkü değerli olan her şeyin ön koşulu, yorulmaktır" şeklinde konuştu.

Emine Erdoğan: İslamofobinin ve milli değerleri hedef alan küresel ideolojilerin karşısında duracak olan, sizlersiniz

"Gençlerimizin içinde bulunduğumuz özgürlüğe sahip çıkmaları gerekiyor"

Açıklamalarına devam eden Emine Erdoğan, "Eski değil, çok yakın bir dönemde yaşanmış insan haklarına aykırı yapılan uygulamalara son verildi çok şükür. Allah bir daha böyle zulüm göstermesin. Gençlerimizin içinde bulunduğumuz özgürlüğe sahip çıkmaları gerekiyor. Eğer onlar sahip çıkarlarsa gözümüz açık gitmeyecek" dedi.

Emine Erdoğan: İslamofobinin ve milli değerleri hedef alan küresel ideolojilerin karşısında duracak olan, sizlersiniz

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