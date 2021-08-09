Dünyanın ve Türkiye'nin geleceği için "Sıfır Atık ,Ata Tohumu, Haydi Kızlar Okula, Koruyucu Aile, Geleneksel Tıp Kongresi " gibi dünya ölçeğinde birçok projenin Emine Erdoğan'ın himayesinde yapılmasıyla beraber vatandaş, "Emine Erdoğan kimdir? Emine Erdoğan eğitim durumu nedir? Emine Erdoğan ne mezunu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yanıtlar haberin devamında...

EMİNE ERDOĞAN KİMDİR?

Emine Erdoğan, 16 Şubat 1955’te İstanbul’da doğmuştur. Aslen Siirtli olan Erdoğan Cemal ve Hayriye Gülbaran çiftinin beşinci ve tek kız çocuğudur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 4 Temmuz 1978 tarihinde evlenmiştir. Çiftin Ahmet Burak, Necmettin Bilal, Esra ve Sümeyye adlarında dört çocuğu bulunmaktadır. Türk siyaset tarihinin en önemli liderlerinden birisi olan Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi mücadelesinde ona en büyük destek olmuştur.

Gönüllülüğe teşvik edilebilmesi için hazırlanan ‘Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri’ projesini himaye eden Emine Erdoğan, çocuk istismarına karşı; "7 çok geç" gibi erken çocukluk eğitiminin önemini vurgulayan çeşitli kampanyalara da destek vermiştir

EMİNE ERDOĞAN EĞİTİM DURUMU NEDİR? EMİNE ERDOĞAN NE MEZUNU?

Emine Erdoğan, İstanbul Mithat Paşa Kız Meslek Enstitüsü’nde okumuş, gençliğinden itibaren sosyal faaliyetlerin içinde aktif rol oynamıştır. İsim lideri olduğu ‘İdealist Kadınlar Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Erdoğan, Millî Türk Talebe Birliği ve dönemin Hanımlar İlim ve Kültür Derneği’nin faaliyetlerini yakından takip eden isimlerden biri haline gelmiştir.

Kendi deyimiyle yazar Şule Yüksel Şenler’in de katkısıyla hayatında önemli kararlar alarak kendini fikir ve aksiyon alanında sosyal çalışmalara adamıştır.