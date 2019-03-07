Emine Erdoğan: Koruyucu ailelik için atılacak en küçük adım dalga dalga yayılacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, koruyucu ailelikle ilgili "Lütfen eşinize, dostunuza, komşularınıza, sahip çıktığınız çocukların şen kahkahalarının evinizdeki bereketi nasıl artırdığını, gönülleri yıkayıp, pirüpak yaptığını anlatın. İnanıyorum ki sizlerin koruyucu ailelik konusunda atacağınız en küçük adım, toplumda dalga dalga yayılacaktır" dedi.

Emine Erdoğan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde koruyucu aileler, devlet koruması altında büyüyen çocuklar, iş insanları, sanatçılar ve gazetecilere yemek verdi. Yemekte konuşan Erdoğan, ailelerinden uzak düşmüş çocuklara yuva olan koruyucu ailelerde çocuklara babalık yapan kişilerin, hakkının ödenemeyeceğini vurguladı. Erdoğan, "Ama biliyoruz ki bu süreç kadınların kabulü ve içinden taşan şefkati paylaşmak istemesiyle başlıyor. Bu nedenle koruyucu aile sisteminin temel zemininin, kadınların yürekleri olduğunu düşünüyorum. Bu yüce gönüllülüğü gösteren tüm kadınlarımıza ve baba şefkatiyle kanadı kırık yavrularımızı himaye eden tüm beyefendilere insanlık adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

'PAYLAŞMANIN BEREKETİ VAR'

Koruyucu aileliğin önemine dikkat çeken Emine Erdoğan, "Ne mutlu ki bugün ülkemizde aileler, akşam evlerine çekildiğinde, tam 5 bin 360 evin penceresinden mahyalardan parlar gibi sımsıcak bir ışık sızıyor. Şefkatin, fedakarlığın ışığı. İnsan olarak belki yalnız doğuyor, yalnız ölüyor; ama hep beraber yaşıyoruz. Bu dünyayı paylaştığımız her insana, kendi ailemize olduğumuz kadar sorumluyuz. Çünkü bu alemde insan, insana emanettir. Bu bilinci içselleştirdiğimizde, hayat denen o büyük sofranın etrafında toplanmış, birbiriyle dayanışmaya muhtaç insanlık ailesi ortaya çıkıyor ve biliyoruz ki paylaşmanın kendine has bir bereketi var" dedi.

Yardımlaşma metodunun, yaşam kültürünün özünü oluşturduğunu belirten Erdoğan, "Eytam Nezareti, Darüşşafaka, Darülaceze gibi kurumlar yetimin, kimsesizlerin hamisi kurumlardır. Bugün de devletimizin kolları, kimsesiz yavrularımızı sarıp sarmalamak için sonuna kadar açıktır. Çağın şartlarını dikkate alarak modern metotlar geliştirmektedir. Eskiden olduğu gibi birçok çocuğun aynı odada yaşamak zorunda olduğu çocuk yurtları ortadan kalkmıştır. Sevgi evleri, çocuklarımız için sıcak yuvalar olmuştur. Bunun bir adım ötesinde ise koruyucu aileler bulunmaktadır" diye konuştu.

'Gönül Elçileri" projesi kapsamında yaygınlaştırılan koruyucu aileliğin, büyük karşılık bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "2002 yılında koruyucu aile yanındaki çocuklarımızın sayısı sadece 515 iken, 2019 Şubat ayı itibarıyla 5 bin 360 aile yanında tam 6 bin 556 çocuğumuz bulunmaktadır. Bu çocuklarımız içinde 688'i engellidir. Bunların arasında yüzde 100 ağır engelli çocuklarımızın olduğunu da biliyorum. Böyle yavrularımıza kol kanat geren ailelere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Rabb'im onlardan razı olsun" dedi.

'SİZLERİ BU ESERİN SANATÇILARI OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Emine Erdoğan, şu anda devletin himayesinde, güven içinde yaşayan; ama sıcak aile ortamına hasret çocuklar olduğunu belirterek, koruyucu ailelik çağrısında bulundu. Erdoğan, şunları söyledi:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız büyük titizlik içinde onları sıcak yuvalarla buluşturma gayreti içinde. İnanıyorum ki toplumumuzda bu çağrıya cevap verecek nice güzel gönüllü insan var. Bakım ve eğitim masrafları devlet tarafından karşılanan bu çocuklarımıza açacağınız şey sadece gönülleriniz. Bir insana, içinde bayram sabahlarının, yaz tatillerinin, karne günü kutlamalarının birlikte geçirildiği bir çocukluğu hediye etmekten daha anlamlı ne olabilir? Dünyanın 7 büyük harikası var. Bunlar tüm zamanların en iyi eserleri. Ben, 8'inci harikanın, bir insana dönüp baktığında tebessüm edeceği bir çocukluk inşa etmek olduğunu düşünüyorum. Bundan daha iyi bir eser olabileceğine de inanmıyorum. Sizleri de bu eserin sanatçıları olmaya davet ediyorum."

'TOPLUMDA DALGA DALGA YAYILACAK"

Koruyucu ailelerin deneyimlerinin çevreyle paylaşılması gerektiğini belirten Emine Erdoğan, "Lütfen eşinize, dostunuza, komşularınıza, sahip çıktığınız çocukların şen kahkahalarının evinizdeki bereketi nasıl artırdığını, gönülleri yıkayıp pirüpak yaptığını anlatın. Anlatın ki bu iyilik hareketi toplumda daha çok karşılık bulsun. Yürekleri, iyilikle taşan insanlar hiçbir şey yapamasalar da bir hafta sonunu sevgi evlerine ayırıp evlatlarımızı sevindirebilirler. Onların hayat yolculuğunda bir fener olabilirler. Aramızda çok kıymetli sanatçılarımız var. Onlar toplumda rol modellerimiz. İnanıyorum ki sizlerin koruyucu ailelik konusunda atacağınız en küçük adım, toplumda dalga dalga yayılacaktır" dedi.

Bir çatı altında yaşamak için kan bağının şart olmadığının altını çizen Erdoğan, "Aynı anne-babadan olmasa da hepimiz hayatın karnından karındaşız. Kendi aile bireylerimizin olduğu kadar komşularımızın, tüm çocukların, engelli bireylerin, yaşlıların, şehit ailelerinin de velileri, hamileriyiz" diye konuştu.

'KADINLAR, TOPLUMUN DERTLERİNE DERMAN OLMAYI VAZİFE ADDETMİŞTİR'

'Dünya Kadınlar Günü'ne de değinen Emine Erdoğan, "Kadınlar, fıtratları gereği bulundukları her yeri bahara çevirebiliyor. Kadınların el attığı her şart iyileşebiliyor. Bugün hangi STK'ya baksanız kadınların çoğunlukta olduğunu görürsünüz. Kadınlar, toplumun dertlerine derman olmayı kendilerine vazife addetmiştir. Kadınların sosyal sorumluluk projelerine kattığı yüksek yaşam enerjisi, toplumsal gelişimimizin yegane garantisidir. Koruyucu aile projesine katılarak evlerinin kapılarını çocuklarımıza açan, sevgi evlerinde evlatlarımıza gönüllü annelik yapan tüm kadınlarımıza kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sizler birer kahramansınız ve iyi ki varsınız. Evlatlarımıza da güzel gelecekler diliyorum. Onları gelecekte vatana millete hayırlı evlatlar olarak görmeyi umut ediyorum" dedi.

ÜNLÜ SANATÇILAR KATILDI

Yemekte koruyucu aile yanında büyümüş İrem Başak Bilgin ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da birer konuşma yaptı. Koruyucu aileler ve devlet koruması altında yetişmiş gençler ise söz alarak tecrübelerini davetlilerle paylaştı. Yemek programında; Merve Başoğlu, Muhammet Başoğlu ve Büşra Başoğlu tarafından yan flüt ve piyano dinletisi gerçekleştirildi. Ayrıca sanatçılar Şükriye Tutkun, Bengü ve Nil Karaibrahimgil de birer parça seslendirdi. Hülya Koçyiğit, Burak Kut, Mustafa Sandal, Tolgahan Sayışman, Turgay Tanülkü, Bengü, Nil Karaibrahimgil, Burcu Altın, Şükriye Tutkun, Demir Saygı, Leya Kırşan gibi ünlülerin de katıldığı program Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kısa video gösterimi ile sona erdi.

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DHA