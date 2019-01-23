Emine Erdoğan, MSB’nin "Sıfır Atık Projesi" özel filmini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bakanlık ve bağlı birimlerde uygulanan "Sıfır Atık Projesi"ne özel hazırlanan tanıtım filmine ilişkin, "Birlik ve karargahlarda sıfır atık uygulamasını çok değerli buluyorum. Milli Savunma Bakanlığımızı bu duyarlılığı nedeniyle tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bakanlık ve bağlı birimlerde uygulanan "Sıfır Atık Projesi"ne özel hazırlanan tanıtım filmini paylaşarak, "Asker ocakları, vatanın ve milletin muhafızı olmasının yanında gençlerimize yüksek ahlaki değerler kazandıran eğitim yuvalarıdır. Birlik ve karargahlarda #SıfırAtık uygulamasını çok değerli buluyorum. @tcsavunma Bakanlığımızı bu duyarlılığı nedeniyle tebrik ediyorum" tweetini attı.

Bakanlık tarafından hazırlanan videoda, Sıfır Atık Projesi'yle israfın önlendiği, atık miktarının azaldığı ve ülke ekonomisine katkı sağlandığı vurgulanıyor.

Savunma faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin farkındalığıyla limanların donatıldığı modern sistem ve ekipmanla tespit edilen kirliliğe anında müdahale edildiğinin kaydedildiği tanıtım filminde, uçak yıkama faaliyeti sonucunda oluşan atık suların arıtma tesislerinden geçerek doğaya bırakıldığı ve mühimmat atıklarının geri dönüşümde kullanıldığı bildirildi.

Tanıtım filminde ayrıca MSB karargahı ve diğer askeri birliklere sıfır atık ekipmanının yerleştirildiği, sıfır atık prensibini yaşam kültürüne dönüştürmek amacıyla er, erbaş ve askeri öğrenciler dahil tüm personele eğitim verildiği ifade edildi.

Kaynak: İHA