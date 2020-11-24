Emine Erdoğan, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Devlet Konukevi'nde düzenlenen programda öğretmenlerle bir araya geldi.

Emine Erdoğan, tüm öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Görevi başında şehit olan tüm eğitimcilere rahmet dileyen Emine Erdoğan, konuşmasında “Kutsal olarak anılan bir meslek varsa o da öğretmenliktir. Ne mutlu sizlere. Sizler, bir çocuğun ikinci yuvası, yeri geliyor anne baba yarısı oluyorsunuz. Hiçbir omuz sizinkiler kadar yük taşımıyor. Çünkü sizin omuzlarınız, bir ülkenin geleceğini taşıyor. Hayat serüvenlerinde henüz tomurcuk halindeki çocuklarımızı gür ormanlar olmak üzere yetiştiriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan konuşmasında, şu değerlendirmede bulundu:

“Yalnızca bir eğitim yuvasının öğretmeni olmakla kalmıyorsunuz. Yeri geliyor tamiratı, temizliği de yapıyorsunuz. Okula gelip sobayı kuran da sizsiniz. Birçoğunuz belki de sobayla ilk kez atandığı köy okulunda karşılaşıyor. İnsanlar genelde öğretmenlerin tercihleri tutmadığı için köye atandıklarını sanırlar. Halbuki sizler, bayrağın dalgalandığı her yerin vatan olduğunu bilip o köy yollarına koşar adımlarla düşüyorsunuz.

Fedakarlık, özveri gibi kelimelerin karşılığını sizde bulduğuna inanıyorum. Köyün, kırsalın dinamikleri sizi bazen öğrencilerinizin ailelerine uzanmaya da itiyor. Elinizdeki meşalenin ışığı öyle parlak ki birçoğunuzun, çocukların anne babalarına dahi okuma yazma öğrettiğini biliyorum, işte bu bir aşk meselesi. Çocukların eğitimi yanında, köy kadınlarının güçlendirilmesi için de ter döküyorsunuz. Eğitiminizle, duruşunuzla, taşıdığınız değerlerle, kırsaldaki kadınlara da rol model oluyorsunuz.

Öğrencilerini, geliştirdikleri projelerle yurt dışına kadar götüren öğretmenler olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Birçok evladımız ve ailesi, sizin ortaya koyduğunuz vizyonla ilk kez uçağa biniyor, tiyatroya, sinemaya gidiyor. Açtığınız kapıların ardında, çocuklarımız belki hayal bile edemeyecekleri mutluluklar yaşıyorlar. Bir bakıyoruz, köylerimizden sınav birincileri çıkıyor. Hangi köy okulunun kapısını çalsak, hepsinde eşi benzeri görülmemiş bir başarı hikayesi sahneleniyor. Sizlere ne kadar teşekkür etsek az kalır.”

Dünyanın gerçekten iyi eğitimli, manevi değerlerle donatılmış ve kendini iyiliğin hizmetine adamış bir nesle ihtiyacı olduğunu belirten Erdoğan, bugün dünyanın birçok yerinde söz sahibi, dünyaya yön veren önemli insanlar olduğunu anımsatarak, "İçinden geçtiğimiz şu zorlu pandemi döneminde, Türk bilim insanlarından aşı müjdesini aldık. Bu müjde sadece bize değil, insanlığa umut oldu" dedi.

Kız öğrencilerinde değinen Emine Erdoğan, “Özellikle kız çocuklarımızın bilim ve teknoloji alanlarına yönlendirilmesini çok önemli buluyorum. Çünkü Türkiye’nin gelecek hedeflerini yakalamasının ön koşulu, kızlarımızın çok iyi eğitimli olmasıdır" dedi.

Emine Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin eğitimciler için büyük bir mücadele alanı açtığını belirterek, şunları kaydetti:

“Eğitim bir anlamda zamanla yarıştır. Çocuklarımızın bu süreçte okulla olan bağlarının zayıflamaması için çok ter döküyorsunuz. Köylerde kapı kapı gezerek çocuklara eğitim materyalleri dağıtıp derslerinden geri kalmamaları için üstün bir çaba gösterdiğinizi biliyorum. Öyle ki kendi araçlarını bile bu işe tahsis edip online derslere erişmede zorluk çeken öğrencilerimize ulaşanlarınız var. Kendi telefonunu modem haline getirerek çocukların derslere katılımını sağlayanlar var. Sadece eğitim desteği değil, bu zorlu dönemde hem öğrencilere hem de ailelere moral desteği veren öğretmenlerimiz var. Bu, vazife aşkı.”

Programa davet edilen öğretmenler arasında yer alan Nuray Yarıcı, öğrencilerinin yaptığı resmi Emine Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan, kendi motosikletini salgın sürecinde okulun ve öğrencilerin hizmetine sunan Nuray öğretmene ve öğrencilerine teşekkür etti.