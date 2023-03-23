Emine Erdoğan "Sıfır Atık Günü" kapsamında ABD'ye gidecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Sıfır Atık Günü kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin özel daveti ile 30 Mart günü Amerika'nın New York kentine gidecek.

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Emine Erdoğan "Sıfır Atık Günü" kapsamında ABD'ye gidecek!

Emine Erdoğan, Eylül 2022'de BM 77. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelmiş, ikili iklim kriziyle mücadele kapsamında "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalamıştı. Etkinlikte atıkların iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için Türkiye'de uygulanan Sıfır Atık Projesi'nin dünyada yaygınlaştırılması çağrısında bulunacak.

Emine Erdoğan Sıfır Atık Günü kapsamında ABD'ye gidecek!

SIFIR ATIK PROJESİNİ DÜNYAYA TANITACAK

Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına alma, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakma amacı taşıyor.

Emine Erdoğan Sıfır Atık Günü kapsamında ABD'ye gidecek!

EMİNE ERDOĞAN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU BM ÖZEL DAVETLİSİ

BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 24 Şubat'ta Türkiye'ye gelerek, Emine Erdoğan ve Türk halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Sharif, Emine Erdoğan'a, BM Genel Sekreteri Guteress'in ilk kez düzenlenecek 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine katılması için özel davetini de sundu. Emine Erdoğan, bu kapsamda BM Genel Kurul Salonu'nda düzenlenecek özel oturuma katılmak üzere New York'a gidecek.

Guterres ve Sharif ile özel oturumda hitap edecek Emine Erdoğan, Türkiye'de uygulanan Sıfır Atık Projesi'nin detaylarını anlatacak, sürdürülebilir atık yönetimi ve iklim değişikliği arasındaki ilişki kapsamında projenin uygulanmasının dünyada yaygınlaştırılması çağrısında bulunacak. Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine katılmak üzere Emine Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da New York'a gidecek.

Emine Erdoğan Sıfır Atık Günü kapsamında ABD'ye gidecek!

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