Emine Erdoğan TOGEM-DER'in 'Cemre Çarşısı'nı ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nce

(TOGEM-DER) sıfır atık projesine destek amacıyla organize edilen "Cemre Çarşısı"nı gezdi.

"Temiz çevre" temasıyla Ataşehir'de bir otelde düzenlenen etkinliğe katılan Erdoğan, Cemre Çarşısı'nı gezerek, "Sıfır Atık" temalı ürünleri inceledi. Programda, Emine Erdoğan'a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOGEM-DER Başkanı Saadet Gülbaran, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay da eşlik etti.

TOGEM-DER'in ihtiyaç sahibi aileler için dizayn ettiği dilek ağacında kart seçen Erdoğan, ailelere, hava temizleme makinesi, bisiklet, bilgisayar ve çamaşır makinesi bağışında bulundu. Erdoğan, el sanatı ürünleri ile yıkanabilir çocuk bezi ve alüminyum folyo yerine doğa dostu balmumundan üretilen folyoyu yakından inceledi. Ayrıca Erdoğan, KADEM tarafından desteklenen kadın girişimcilerin yaptıkları el sanatları ürünlerini inceledi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "sıfır atık" standında da bilgi aldı. Dünyada "sıfır atık" hareketinin öncüsü olarak bilinen Amerikalı Bea Johnson ile tanışan Erdoğan, Türkiye'de ve dünyada sıfır atık projelerinin gelişimiyle ilgili sohbet ederek, sıfır atık projesine ilişkin deneyimlerini paylaştı. Emine Erdoğan, daha sonra Mutfak Atölyesi'ne geçerek, "sıfır atık yemeği"nin yapılması için şef Arda Türkmen'e eşlik etti. Erdoğan'ın Türkmen'le yaptığı sebze yemeğinin kabuklarından mücver yapıldı, diğer organik atıklar ise kompost gübre olmak üzere değerlendirildi. Etkinlikte, denizleri ve yer altı su kaynaklarını korunmak için atık yağların lavaboya dökülmemesine dikkat çekildi.

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DHA