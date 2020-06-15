Emine Erdoğan'a teşekkür mektubu! "Teşekkürü hak eden bir örnek"

Koronavirüs kapsamında Türkiye 102 ülkeye tıbbi malzeme gönderirken bunlardan biri de Paraguay oldu. Paraguay’a giden yardımlar için ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi, Emine Erdoğan'ın devreye girdiği belitildi. Paraguay Devlet Başkanı Benitez’in eşi Silvana Abdo, bir süre önce Emine Erdoğan’a mektup yazarak, Paraguay’ın salgınla mücadelesine destek olmasını talep etti. Emine Erdoğan’ın, devreye girmesi üzerine, her iki ülkenin de dışişleri ve sağlık bakanlıkları konuyla ilgili çalışma başlattı. “First lady”lerin görüşmesi ardından 50 bin koruyucu tulum, 30 bin N95 maske, 100 bin ameliyat maskesi, 2 bin koruyucu gözlük ve 50 bin galoştan oluşan tıbbi malzeme desteği Türkiye’den Paraguay’a geçtiğimiz günlerde gönderildi.

"TAKDİRİ HAK EDEN BİR ÖRNEK"

Yardımın gönderilmesinin ardından Silvina Abdo, Emine Erdoğan’a bir teşekkür mektubu göndererek, “Türkiye’nin bağışladığı koruyucu sağlık malzemeleri ülkedeki hastaların tedavisi için çalışan sağlık personelinin korunması için çok önemli. Türkiye’nin bu salgın karşısındaki çabaları ve insani yardımlarla göstermiş olduğu cömertlik şüphesiz ki alkışı ve takdiri hak eden bir örnektir” dedi.