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Emine Erdoğan'dan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel paylaşım!

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı twitter üzerinden 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili önemli bir paylaşımda bulundu.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel Türkiye ve dünyadan kız çocuklarıyla fotoğraflarının yer aldığı bir videoyu twitter hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bu paylaşımı vatandaşlar tarafından çokça beğeni ve yorum aldı.

Emine Erdoğan bu videosunu "Gelecekte hayal ettiğimiz dünya, kız çocuklarımızın bilimde, teknolojide, sanatta ve hayatın diğer tüm alanlarında layıkıyla yer almasıyla mümkün. Onların, içlerindeki potansiyeli ortaya koyabilmeleri için gerekli öz güven ortamını sağlamak ortak görevimiz." ifadelerine yer vererek paylaştı.

 

 

Okan Gül
Video Editörü


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