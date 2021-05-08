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  3. Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı paylaşımı!

Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından mübarek Kadir Gecesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı paylaşımı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, twitter hesabından tüm müslüman aleminin kadir Gecesi'ni kutlayan bir mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadir Gecesi, insanlığın İslam'la şereflendirilmesinin, yolumuzun Kur'an nuruyla aydınlanmasının başlangıcıdır. Bu mübarek gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı paylaşımı!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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