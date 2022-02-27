Emine Erdoğan'dan tüm dünyaya Ukrayna çağrısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yaptığı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Din, dil, ırk fark etmeksizin, hangi milletten olursa olsun tüm dünyayı barışın sağlanması için harekete geçmeye çağırdı. Bir anne, bir kadın olarak Ukrayna'da yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ettiğini ifade eden Emine Erdoğan, başta savaşların insanlık tarihinin kara lekeleri olduğunu dile getirdi.

"İNSANLIK TARİHİNİN KARA LEKELERİ"

Savaşların tarafları kadar, sessiz kalıp göz yumanların da bu kara lekenin sorumluluğunu vicdanlarında taşıması gerektiğini belirten Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir anne, bir kadın olarak #Ukrayna'da yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ediyorum.

Başta kadınları ve çocukları etkileyen savaşlar, insanlık tarihinin kara lekeleridir. Savaşların tarafları kadar, sessiz kalıp göz yumanlar da bu kara lekenin sorumluluğunu vicdanlarında taşımalıdır. "

"HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUM"

"Unutmayalım, savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir. Din, dil, ırk fark etmeksizin, hangi milletten olursa olsun, mağdur ve mazlum halkların yanındayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Uluslararası toplumu, barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum."