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Emine Gökkız kimdir, kaç yaşında? Kahramanmaraş'ta kaybolan Emine Öğretmen bulundu mu?

Emine Gökkız kimdir, kaç yaşında? Kahramanmaraş'ta kaybolan Emine Öğretmen bulundu mu? Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine tatil için gelen Emine Öğretmenden günlerdir haber alınamıyor. Yürüyüşe çıkan Emine Gökkız aniden ortadan kayboldu. İşte detaylar.

Emine Gökkız kimdir, kaç yaşında? Kahramanmaraş'ta kaybolan Emine Öğretmen bulundu mu?

Pınarbaşı Mahallesi'nde Boğasak mevkiindeki orman alana giden öğretmen Emine Gökkız nerede? İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve polis ekipleri Emine Gökkız'ı bulmak için arama kurtarma çalışması yapıyor. İşte Emine Gökkız kimdir, kaç yaşında? Kahramanmaraş'ta kaybolan Emine Öğretmen bulundu mu?  sorularının yanıtları.

EMİNE GÖKKIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Emine Gökkız 42 yaşındadır. İzmir'de öğretmenlik yaptığı öğrenilen Gökkız tatil için Kahramanmaraş'a gelmişti. 

Emine Gökkız kimdir, kaç yaşında? Kahramanmaraş'ta kaybolan Emine Öğretmen bulundu mu?

KAHRAMANMARAŞ'TA KAYBOLAN EMİNE ÖĞRETMEN BULUNDU MU?

30 Temmuz günü evden çıkarak ormanlık alanda yürüyüş yapan Emine Öğretmene ulaşılamıyor. Yakınları kayıp başvurusunda bulundu ancak henüz bir sonuç alınamadı.

Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve polis ekipleri Emine Gökkız'ı bulmak için arama kurtarma çalışması yapıyor.

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