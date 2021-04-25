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  3. Emine Ün ile Tolga Karakaş çifti evliliğini sonlandırıyor!

Emine Ün ile Tolga Karakaş çifti evliliğini sonlandırıyor!

Ünlü oyuncu Emine Ün, 2021 yılında dünyaevine girdiği Tolga Karakaş ile boşanma kararı aldı. Ün, konuyla ilişkin, "Tatlılıkla ve tüm güzellikleri dileyerek, beraber ortak düşüncemiz neticesinde yollarımızı ayırmanın doğru olduğuna karar verdik" dedi.

Emine Ün ile Tolga Karakaş çifti evliliğini sonlandırıyor!

2012'de nikah masasına oturan Emine Ün-Tolga Karakaş çiftinden ayrılık haberi geldi. İkili, 9 yıllık evliliklerini sonlandıracağını duyurdu.

 

"YOLLARIMIZI AYIRMAYA KARAR VERDİK"

43 yaşındaki Ün, eşi ile boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.Emine Ün, konuyla ilgili olarak  "Her şey insanlar için... Eşim Tolga ile tatlılıkla ve tüm güzellikleri dileyerek, beraber ortak düşüncemiz neticesinde yollarımızı ayırmanın doğru olduğuna karar verdik. Bu dünyada ve ahirette dualarımız, birbirimiz için her zaman birdir" ifadelerini kullandı.

Emine Ün ile Tolga Karakaş çifti evliliğini sonlandırıyor!

"EN GÜZEL YILLAR SENİN OLSUN"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz ocak ayında eşinin doğum gününü, "En güzel yıllar, en güzel yaşlar sağlıkla ve gönlünün dilediği gibi senin olsun inşallah aşkım benim. Hep, hep mutluluklarla yaşa. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun" sözleriyle kutlamıştı.

Emine Ün ile Tolga Karakaş çifti evliliğini sonlandırıyor!

"AŞKLA GEÇEN 8 SENE" DEMİŞTİ

Ün, 8. evlilik yıl dönümlerinde ise, "Aşkla geçen 8 sene... Allah'ım nicelerini nasip etsin inşallah. Seni çok seviyorum" ifadelerine yer vermişti.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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