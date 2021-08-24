Emine Ün sosyal medya hesabından kötü haberi takipçileriyle paylaşarak annesinin vefat ettiğini duyurdu. Bunun üzerine Emine Ün'ün annesi kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? soruları merakla aratılmaya başlandı. Biz de bu soruların yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

EMİNE ÜN'ÜN ANNESİ KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Emine Ün, Süt Kardeşler'in oyununun ertelendiğini açıklayarak "Heyecanla seyircimizle buluşmayı beklerken, maalesef covid-19 test sonucum pozitif olduğu için oyunumuzu 1 Eylül'e erteledik. Umarım en kısa zamanda iyileşeceğim. Güzel mesajlarını, dileklerini ileten tüm tanıdığım tanımadığım dostlarıma çok teşekkür ederim." yazısını paylaşmıştı.

Birkaç gün sonra Emine Ün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendi tedavisinin hastanede devam ettiğini belirtirken annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını açıklamış ve şu sözlere yer vermişti: "Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber covid olduk ve tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı, ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından daha iyiyim bugün…"

Oyuncu günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veren annesinin hayatını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla veren Ün, "Annem. Kapkara gün, acımın tarifi yok..." ifadelerini kullanarak duyurdu.

Emine Ün'ün, isminin Müzeyyen olduğun öğrenilen annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Annesi hakkında detaylı bir bilgiye ulaşamadık.