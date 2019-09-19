Eminevim, Boluspor'un forma sponsoru oldu

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Eminevim firmasıyla bir yıllık göğüs ve stat reklamı konusunda anlaşma imzaladı.

Boluspor'un Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde, Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ve Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı ile kulüp yöneticileri ve Eminevim yetkililerinin katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Bir yıl boyunca devam edecek sponsorluk anlaşmasıyla Boluspor'un formasında Eminevim logosu yer alacak.

Ayrıca Bolu Atatürk Stadyumu'nda anlaşma çerçevesinde tanıtım ve reklam çalışmaları yürütülecek ve görsel giydirmeler yapılacak.

Toplantıda konuşan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Üstün, Türk sporuna destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Boluspor'a vereceğimiz destek de onların gücüne güç katacak. Boluspor'a başarılı bir sezon diliyorum." dedi.

Boluspor'a katkı sağlamak suretiyle Bolulu gençlerin gönlünü fethetmeyi de amaçladıklarını dile getiren Üstün, "İnşallah hayırlara vesile olur. Daha güzel şeyler olabilir, olacağına da inanıyorum. Ben de Boluluyum. Bolu'dan çıkan bir şirketiz." diye konuştu.

Boluspor Kulübü Başkanı Çarıkcı da bir yıllık sponsorluk anlaşmasının her iki taraf için hayırlı olmasını diledi.

Boluspor tarihinde ilk defa böyle bir reklam ve sponsorluk anlaşmasının yapıldığını aktaran Çarıkcı, "Boluspor olarak bu formayı bu sene gururla taşıyacağız. İnşallah bu sponsorluğu ve reklamı gururla taşıyacağız." ifadesini kullandı.

İmza töreninin ardından Üstün ve Çarıkcı ile beraberindekiler, Boluspor'un lig maçlarını oynadığı İhsaniye Mahallesi'ndeki Atatürk Stadı'na geçerek reklam çalışmalarını inceledi.

Kaynak: AA