Eminevim faizsiz sistemde 150 bininci teslimatını yaptı

İSTANBUL(AA) - Geliştirdiği faizsiz finans sistemiyle ev ve araç sahibi olmayı kolaylaştıran Eminevim, 150 bininci teslimatı gerçekleştirerek sektörde faizsiz sistemle şu ana kadar yapılan en yüksek teslimat sayısına ulaştı.

Eminevim Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen teslimat töreninde Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, sistemle 150 bininci kişi olarak araç sahibi olan Salih Köse’ye anahtarını teslim etti.

Törende bir konuşma yapan Üstün, Tasarrufa dayalı faizsiz sistemin öncüsü olarak Türkiye’de ilk defa 150 bin teslimata ulaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "150 bininci teslimatımızı büyük bir heyecanla ve gururla gerçekleştirdik. 29 yılda 150 bin kişinin ev ve araba sahibi olmasına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ekonomimize kazandırdığımız yerli bir finansman modeli olan tasarrufa dayalı faizsiz sistem, bugün ekonomi için önemli bir güç haline geldi. Sektör, yılda yaklaşık %50 büyürken Eminevim, yıllık yüzde 60 büyüme ile yaptığı teslimatlarla ekonomiye bir yılda 5 milyar TL katkı sunuyor. Faizi ortadan kaldıran, aynı zamanda tasarruf odaklı bir sistem olarak ekonomiye olan katkı da artacak." diye konuştu.

Türk ekonomisinin de krizlerden etkilenmeyecek faizsiz bir finans sistemine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Üstün şunları söyledi:

“Sürdürülebilir bir büyüme için faizsiz sistem başarılı bir alternatif. Çünkü faizsiz sistem ekonomideki büyümenin günümüzdeki anahtarı konumunda. Özellikle konut satışlarında istikrarın sürdürülmesi ve düşüşlerin önlenebilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Ekonomimizde bu ihtiyaç hissediliyor. Biz de Elbirliği Sistemi’yle bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz.”

Eminevim ile 150 bininci kişi olarak teslimatını alan Salih Köse ise Elbirliği Sistemi ile ilk tanışmalarının 1996 yılında Emin Üstün sayesinde olduğunu kaydetti.

Köse, 1996 yılında ilk kez büyükbabasının Eminevim ile araç sahibi olduğunu hatırlatarak, “Şirketin henüz yeni kurulduğu 1996 yılında büyükbabam bu sisteme başvurarak ilk aracını aldı. Ardından ev almaya imkanımızın olmadığı o yıllarda sistemin sunduğu avantajlarla babam da evini aldı. Şimdi ise ailemizin üçüncü nesli olarak ben araç sahibi oldum. İlk 96 yılında büyükbabama anahtarını Emin Üstün Beyefendi teslim etmişti. Bundan 23 yıl sonra bu duyguyu yaşamak, böylesine ortak bir anımızın olması benim için oldukça mutluluk verici. Aracımı aldım ve ev ihtiyacımı da sistemle karşılayacağım.” şeklinde konuştu.





Kaynak: AA