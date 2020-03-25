Eminevim'de çekilişler alınan tedbirlerle aksamadan devam edecek

İSTANBUL(AA) - Eminevim, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle hizmetlerinin aksama yaşanmadan devam ettiğini duyurdu.

Eminevim'den yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan önlemlerle hizmetlerin sürdürüldüğü belirtilerek, İstanbul'da her ay yoğun bir katılımla düzenlenen çekiliş organizasyonlarının tedbir kapsamında katılımcılar olmadan noter huzurunda düzenlenmeye devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son dönemlerde dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkisini sürdüren koronavirüs salgınına karşı çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplum sağlığının korunması adına aldığımız tedbirleri uygulayarak hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda pek çok önlem aldık. Bunlardan biri de 29 yıldır yoğun bir katılımla düzenlediğimiz çekiliş organizasyonlarımızın katılımcılar olmadan gerçekleştirilmesi oldu. Her ay sonunda gerçekleştirdiğimiz, evine ve aracına kavuşacak talihlilerin, katılımcılar ve noter huzurunda belirlendiği çekiliş organizasyonlarımız, geçici bir süreliğine katılımcı olmadan düzenlenmeye devam edecek. Risklere karışı alınan önlemler süresince müşterilerimiz, noter huzurunda yapılan çekilişleri sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak takip edebilecek.



Müşterilerimizin hiçbir kesinti yaşanmadan hizmet alabilmelerini kolaylaştırmayı ve salgına karşı Türkiye'nin ekonomik istikrarının korunmasını hedeflediğimiz bu sürecin, ihtiyaç durumunda yeni tedbirler de devreye alınarak el birliğiyle üstesinden gelineceğine inanıyoruz."



Kaynak: AA