Eminönü Meydanı sessizliğe büründü

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe bürünen Eminönü Meydanı havadan görüntülendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Gece saat 00.00 itibariyle başlayan kısıtlamanın ilk gününde sabah saatlerinde İstanbul'da sessizlik hakimdi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında her gün binlerce insanın akın ettiği Eminönü Meydanı'nın sakinliği ise havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA