Eminönü sahilde erkek cesedi paniği!
Eminönü’nde saat 07:00 sıralarında vatandaşlar sahilde bir erkek cesedine rastladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından denizden çıkarılan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesdin kimliği henüz bilinmiyor.
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14 Nisan 2020 Salı 09:54
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