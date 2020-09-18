Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu!

Eminönü İDO iskelesinde denizde sabah saatlerinde kimliği henüz belli olmayan bir erkek cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar cesedi sudan çıkartıktan sonra 112 ekipleri cesedin otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürdü.