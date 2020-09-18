Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu!
Eminönü İDO iskelesinde denizde sabah saatlerinde kimliği henüz belli olmayan bir erkek cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar cesedi sudan çıkartıktan sonra 112 ekipleri cesedin otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürdü.
Eminönü İDO iskelesinde yaşanan olayda denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar hemen deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar suya atlayarak cesedi denizden çıkarttı. Polisin incelemesi sonucu 35'li yaşlarda olduğu tahmin edilen ceset, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
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18 Eylül 2020 Cuma 09:02
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