  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu!

Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu!

Eminönü İDO iskelesinde denizde sabah saatlerinde kimliği henüz belli olmayan bir erkek cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar cesedi sudan çıkartıktan sonra 112 ekipleri cesedin otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürdü.

Eminönü İDO iskelesinde yaşanan olayda denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar hemen deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar suya atlayarak cesedi denizden çıkarttı. Polisin incelemesi sonucu 35'li yaşlarda olduğu tahmin edilen ceset, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Görevli öğretmende koronavirüs çıktı! 23 öğrenci ve 5 öğretmen karantinadaGörevli öğretmende koronavirüs çıktı! 23 öğrenci ve 5 öğretmen karantinada

Şanlıurfa'da bir baba 3 çocuğuna vahşeti yaşattı!Şanlıurfa'da bir baba 3 çocuğuna vahşeti yaşattı!

Tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı giden adamın yardımına hızır gibi yetişti!Tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı giden adamın yardımına hızır gibi yetişti!

Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi!Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi!

 

18 Eylül 2020 Cuma 09:02
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Aleyna Çakır davasında yeni gelişme! Ümit Can Uygun’un annesi ölü olarak bulundu
Aleyna Çakır davasında yeni gelişme! Ümit Can Uygun’un annesi ölü olarak bulundu
Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu!
Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu!
Şanlıurfa'da bir baba 3 çocuğuna vahşeti yaşattı!
Şanlıurfa'da bir baba 3 çocuğuna vahşeti yaşattı!
Tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı giden adamın yardımına hızır gibi yetişti!
Tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı giden adamın yardımına hızır gibi yetişti!
Esenyurt’ta değnekçilerden iş yeri baskını!
Esenyurt’ta değnekçilerden iş yeri baskını!
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi!
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi!
Fatih'te sokak ortasında kadın şiddeti! Erkek arkadaşını dövdü
Fatih'te sokak ortasında kadın şiddeti! Erkek arkadaşını dövdü
Tarlada çadır kurup kumar oynayan kişilere dev operasyon!
Tarlada çadır kurup kumar oynayan kişilere dev operasyon!
Kocaeli'nde engelli kadına tecavüz şoku!
Kocaeli'nde engelli kadına tecavüz şoku!
Malatya'da bir genç tüfekle odasında intihar etti!
Malatya'da bir genç tüfekle odasında intihar etti!