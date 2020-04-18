EMİNÖNÜ VE KARAKÖY'DEKİ SAKİNLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ardından, Eminönü ve Karaköy Meydanı ile Galata Köprüsü boş kaldı. Buradaki sakinlik havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'un da içinde bulunduğu büyükşehirler ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından İstanbul'un en hareketli ve kalabalık noktalarından olan Eminönü ve Karaköy Meydanı ile Galata Köprüsü boş kaldı. Buradaki sakinlik havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan Eminönü, Karaköy ve Galata Köprüsü

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Kaynak: DHA