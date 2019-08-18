Eminönü yeraltı çarşısında esnaf kurtardığı ayakkabıları kuruması için merdivenlere sıraladı
EMİNÖNÜ'nde su basan yeraltı çarşısında esnaf kurtardığı ayakkabıları kuruması için merdivenlere sıraladı.
EMİNÖNÜ'nde su basan yeraltı çarşısında esnaf kurtardığı ayakkabıları kuruması için merdivenlere sıraladı.
Eminönü'nde sel suyunun bastığı yeraltı çarşısında esnafın çalışması sürüyor. Alt geçitte bulunan çarşısının esnafı, sudan etkilenen ürünleri kuruması için alt geçidin merdivenlerine sıraladı. Sıralanan ayakkabılar ilginç görüntüler oluşturdu.
(FOTOĞRAF)
DHA
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