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Eminönü'de su basan alt geçitte tahliye çalışmaları sürüyor

İstanbul'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi. Alt geçitler su altında kaldı, işyerlerini su bastı.

Eminönü'de su basan alt geçitte tahliye çalışmaları sürüyor

EMİNÖNÜ alt geçitte su tahliye çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da kuvvetli yağış en çok Eminönü'nü etkiledi. Alt geçitler su altında kaldı, işyerlerini su bastı. Eminönü çarşısının da bulunduğu alt geçit sular altında kaldı. Alt geçicin su tahliye çalışmaları akşam saatlerinde de devam etti. Çarşıda esnaf, eşyalarını büyük poşetlerle dışarıya çıkardı. Çalışmaların gece boyunca da devam etmesi bekleniyor.

DHA

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