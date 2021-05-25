Eminönü'nde akılalmaz cinayet: Yan baktığı için Ahmet Uzun'u denize atmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul, Eminönü'nde, geçtiğimiz nisan ayında işlenen bir cinayete ait olan güvenlik kamerası kayıtları, kan dondurdu. Akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Serkan A. isimli şahıs, 38 yaşındaki inşaat işöisi Ahmet Uzun'u, kendisine 'yan baktığı' gerekçesiyle denize attı. Düşme esnasında kafasını çarpan Uzun, hayatını kaybetti.

ÖNCE KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞU SONRA İNŞAAT İŞÇİSİ

Söz konusu şahıs Serkan A., önce Şehir Hatları Eminönü Vapur İskelesi yanındaki sahil kenarında bir kız çocuğunu kucağına alarak denize atmaya yeltendi. Kız çocuğunun çırpınışları üzerine vazgeçen saldırgan, bu kez sahilde oturarak kendisini seyreden inşaat işçisi Ahmet Uzun'a yöneldi.

Uzun'a 'yan baktın' diyerek yumruk atan saldırgan, adamın denize düşmesine sebep oldu. Düşme esnasında kafasını betona çarparak bilincini yitirdiği süşünülen Uzun, hayatını kaybetti. Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları ise izleyenleri dehşete düşürdü.

YUMRUK ATTIKTAN SONRA DENİZE FIRLATIYOR

Görüntülerde Serkan A., tanımadığı bir kız çocuğunu ‘şakalaşma’ bahanesi ile omuzlayıp kıyıya doğru yürüyor. Havaya kaldırılan kız çocuğu, zanlının elinden bir çırpıda kurtulurken, Serkan A., bir süre bekledikten sonra deniz kıyısında oturan Ahmet Uzun’un yanına gidiyor. Betonda oturan Uzun’a önce yumruk atan zanlı, daha sonra genç adamı denize atıyor. Denize düşerken kafasını kıyıdaki betona çarpan Uzun'un ölümü esnasında Uzun, kendi işlediği cinayetin sonucunu izliyor.

SOKAK MÜZİSYENLERİ ŞAHİT OLDU

Bu esnada, katil zanlısı ile birlikte çevredeki kişilerin de olayı izlediği görülen videoda, olayın yaşandığı yere birkaç metre mesafede bulunan iki kişiden oluşan bir müzik grubu da yer alıyor. Şarkı söyleyip gitar çaldıkları anlaşılan söz konusu kişilerden birinin, olay anına tanıklık ettiği anlardfa yaşadığı şaşkınlık görülüyor. Bu sırada katil zanlısı Serkan A., olaydan bir süre sonra kıyıdan uzaklaşarak izini kaybettirmeye çalışıyor.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiple tarafından, o tarihte görgü tanıklarının bilgisine başvurarak, Ahmet Uzun'un zihinsel engelli olduğu ileri sürülen Serkan A. adlı bir kişi tarafından ayaklarından tutularak denize itildiği bilgisi öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadeleri ile güvenlik kamera görüntülerini karşılaştıran emniyet güçleri, faili kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Uzun’u denize atarak feci şekilde ölümüne neden olan katil zanlısı emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.