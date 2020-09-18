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  3. Eminönü'nde bir erkek cesedi karaya vurdu

Eminönü'nde bir erkek cesedi karaya vurdu

Eminönü İDO iskelesinde, karaya yaklaşmakta olan bir erkek cesedine rastlandı. ÜZerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eminönü İDO iskelesinde denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sabah saat 07.00 sıralarında Eminönü İDO iskelesinde deniz üzerinde hareketsiz birini olduğunu görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri geldi. Sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar suya atlayarak cesedi bota aldı. Polis ekipleri 35'li yaşlarda olduğu tahmin edilen cesedin üzerinde inceleme yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Berna Akkaya
Editör


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