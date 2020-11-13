Eminönü'nde korkunç olay! Ağaca asılı erkek cesedi bulundu
Eminönü'nde bulunan Sirkeci Parkı'nda vatandaşlar tarafından ağaca asılı bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, park çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken gelen 112 ekipleri ise cesedin üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.
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13 Kasım 2020 Cuma 13:34
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