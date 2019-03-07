İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Eminönü’nde otomobil denize uçtu

Eminönü’nde otomobil denize uçtu

Eminönü'nde arabalı vapura giden bir otomobil denize uçtu. Otomobildeki 1'i çocuk 2 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

Eminönü’nde otomobil denize uçtu

Eminönü'nde arabalı vapura giden bir otomobil denize uçtu. Otomobildeki 1'i çocuk 2 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Eminönü'nde arabalı vapura giden bir otomobil denize uçtu. Olayın hemen ardından yapılan çalışmayla otomobildeki 1'i çocuk 2 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.