Eminönü’nde otomobil denize uçtu

Eminönü'nde arabalı vapura giden bir otomobil denize uçtu. Otomobildeki 1'i çocuk 2 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Eminönü'nde arabalı vapura giden bir otomobil denize uçtu. Olayın hemen ardından yapılan çalışmayla otomobildeki 1'i çocuk 2 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA