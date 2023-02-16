Emir Akay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Akay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Akay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Akay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Akay 9 Mart 2002 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Akay Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emir Akay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Emir Akay'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emir Akay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emiraky30/

Emir Akay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Akay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emir Akay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Akay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Menemen FK

31 Ağu 2022 yılında Bergama Bld

30 Haziran 2023 yılında Menemen FK

Emir Akay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Akay şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.