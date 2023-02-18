Emir Azemovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Azemovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emir Azemovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emir Azemovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emir Azemovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Azemovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Azemovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Azemovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Azemovic 6 Ocak 1997 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Emir Azemović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Azemovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Emir Azemovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Emir Azemovic'nin FK Kolubara Lazarevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emir Azemovicboyu ve yaşı kaç

Emir Azemovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Azemovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Emir Azemovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Azemovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2015 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2016 yılında Benfica B

5 Ocak 2017 yılında Fafe

30 Haziran 2017 yılında Benfica B

15 Eylül 2017 yılında NK Domzale

14 Temmuz 2018 yılında FK Zemun

1 Temmuz 2019 yılında Rakow

4 Ağu 2020 yılında NK Aluminij

23 Ağu 2022 yılında Kolubara

Emir Azemovic kimdir

Emir Azemovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Azemovic şuan FK Kolubara Lazarevac takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Emir Azemovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U21 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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Emir Azemovic nereli

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