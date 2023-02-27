Emir Bijelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Bijelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Bijelic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Bijelic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Bijelic 16 Ocak 1998 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek,Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Bijelic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Asllani Sport Management yapmaktadır. Emir Bijelic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emir Bijelic'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Emir Bijelic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Bijelic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emir Bijelic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Bijelic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Metz U17

1 Temmuz 2015 yılında FC Metz U19

1 Temmuz 2017 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Titus Petange

1 Temmuz 2021 yılında Pr. Niederkorn

Emir Bijelic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Bijelic şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emir Bijelic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sporting Bertrange (2004-2007), FC Metz (2007-2018)

Lüksemburg U17 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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