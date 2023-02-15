Emir Bosnic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Bosnic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Bosnic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Bosnic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Bosnic 3 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Bosnic Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emir Bosnic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 23 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Emir Bosnic'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emir Bosnic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emir Bosnic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emir Bosnic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Bosnic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Häcken U19

23 Ocak 2019 yılında Utsiktens BK

Emir Bosnic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Bosnic şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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