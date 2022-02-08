Emir Bozan kimdir? Tarihte nasıl öldü? Alparslan Büyük Selçuklu'da Emir Bozan'ı kim canlandırıyor?

Her hafta pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde gerçekleşen her bir olay gündem oluyor. Son bölümde gerçekleşen Emir Bozan'ın karakterinin ölümü de izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizinin meraklıları Emir Bozan karakterinin tarihte ne zaman ve nasıl öldüğünü araştırıyorlar. Peki, Emir Bozan kimdir? Tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Alparslan Büyük Selçuklu'da Emir Bozan'ı kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

EMİR BOZAN KİMDİR?

Dizideki adıyla Emir Bozan gerçek adıyla Tuğrul Bozan'ın doğum tarihi bilinmemektedir. Emir Bozan'ın 1052 yılı içerisinde öldüğü biliniyor. Yine aynı yıl 50 yıllık bir devlet olan Gazne Devleti'nde Gazne hanedanından olmayan gulâm kökenli Gazne Devleti sultanıdır.

EMİR BOZAN TARİHTE NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Selçukluları durdurma görevi Sultan Abdürreşit'in başkomutan tayin ettiği Tuğrul (Emir) Bozan'a verilmişti. Bu görev doğrultusunda Tuğrul Bozan, 1051'de Selçukluları mağlup edip; Sistan'ı ele geçirse de, kuşatma yapmasına rağmen Tak Kalesi'ni alamamıştır.

Selçuklulara karşı devletin konumunu sağlamlaştıran komutan, Gazne tahtına göz dikmiştir. 10 Kasım 1051'de Gazne'ye doğru yürüyen Tuğrul Bozan, 1052 yılının başlarında Sultan Abdürreşit ve on bir şehzadeyi öldürerek tahtı ele geçirmiştir. Bu olaydan Ferruhzad, İbrahim ve Şücâ adlı şehzadeler kurtulabilmiştir.

Gazneli Sultan Mesut'un gulâmlarından birinin Tuğrul Bozan'ı hançerlemesi sonucu, sağ kalan üç şehzade de kurtulmuş oldu. Tuğrul'un kesik başı, bir sopaya takılarak Gazne sokaklarında dolaştırılmıştır. Böylece halk, onun öldüğüne inanmış oldu. Bundan sonra Gazneli komutanlar bir araya geldiler ve sultanlık için Şehzade Ferruhzad'ı seçtiler.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'DA EMİR BOZAN'I KİM CANLANDIRIYOR?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Emir (Tuğrul) Bozan karakterini usta oyuncu Yurdaer Okur canlandırmaktadır.

29 Ekim 1974'te Rize'de doğdu. Bafra Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'ne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Daha Sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.

1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. Daha sonra, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Diyarbakırlı gençlere drama dersleri verdi. Tiyatro aktörlüğünün dışında, sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaktadır. Aslı ile Kerem, Karadayı, Sakarya Fırat, Yeter, Reaksiyon, Saruhan, Direniş Karatay, Hakan: Muhafız, 7. Koğuştaki Mucize gibi birçok dizi ve filmde rol alan Okur; 2020 yılında Kuruluş Osman dizisinde Balgay karakterini, son olarak da Kefaret dizisinde Ahmet Çınarlı karakterini canlandırmıştır.