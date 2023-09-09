Emir Can İğrek: "Ali Cabbar şarkısının başına gelmeyen kalmadı"

'Ali Cabbar" şarkısı ile son dönemlerin en iyi çıkış yapan şarkıcılarından biri olan Emir Can İğrek Bursa'da sahne aldı. Eğlence mekanının sezon açılışında sahne alan İğrek, "Ali Cabbar" şarkısını seslendirmeden önce yaptığı...

İhlas Haber Ajansı
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Emir Can İğrek: "Ali Cabbar şarkısının başına gelmeyen kalmadı"

'Ali Cabbar" şarkısı ile son dönemlerin en iyi çıkış yapan şarkıcılarından biri olan Emir Can İğrek Bursa'da sahne aldı. Eğlence mekanının sezon açılışında sahne alan İğrek, "Ali Cabbar" şarkısını seslendirmeden önce yaptığı açıklamada, "Dün Trabzonspor'un da kullanmasıyla birlikte dört büyük kulüp kullanmış oldu. Şarkının başına gelmeyen kalmadı, sosyal medya böyle bir şey" diyerek şarkının yükselişinden bahsetti.

'Nalan', "Beyaz Skandalım', "Ağır Roman', "Müzik Kutusu" gibi dillere pelesenk olan şarkıları ve 2 Haziran 2023'te yayınladığı "Parti İptal" albümü ile müzik piyasasında büyük bir ses getiren Emir Can İğrek, Bursa'da sevenleri ile buluştu.

Konserine "Muhalif" isimli şarkısı ile sevenlerini selamlayan İğrek, sevilen şarkılarını Bursalı dinleyicileri ile seslendirdi. Şarkı aralarında sevenleri ile sohbet eden İğrek, "En son 31 Mayıs'ta Bursa'daymışız, üç ayı geçti" diyerek hayranlarının hazırlamış olduğu pankartları okudu. Sıkı hayranlarını unutmayan İğrek, tek tek hepsi ile olan hikayesini söyleyerek hatırladığını dile getirdi.

Dinleyicilerin istekleri şaşırttı

Emir Can İğrek'in sevilen şarkılarından biri olan "Ağır Roman'ın eski versiyonunu dinleyiciler isteyince İğrek, hazırlıksız yakalandı. Ancak kısa sürede başarılı orkestra arkadaşları ile birlikte şarkının hazırlığını gerçekleştiren İğrek, sevenlerinin isteklerini yerine getirdi.

Şarkının başına gelmeyen kalmadı

'Parti İptal" albümü çıktığı ilk günden itibaren sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve dillerden düşmeyen "Ali Cabbar" şarkısını seslendirmeden önce sevenleri ile sohbet eden başarılı şarkıcı İğrek; "Dün Trabzonspor'unda kullanmasıyla birlikte dört büyük kulüp kullanmış oldu. Şarkının başına gelmeyen kalmadı. Sosyal medya böyle bir şey. Ama bizim için hala o ilk günkü gibi. Sosyal medya öyle bir şey. Yıllar sonra hala değerini koruyacağına inandığım türkü tarzında pop şarkısıdır arkadaşlar" diyerek "Ali Cabbar'ı seslendirdi.

Onur Can Özcan'ı andı

'Parti İptal" albümünde 2018 yılında hayata gözlerini yuman meslektaşı ve yakın dostu Onur Can Özcan için yazmış olduğu "Can Dostum" şarkısını seslendirdi. Her konserinde Onur Can Özcan'ı bir şarkısıyla anan İğrek, son albümünde yer verdiği "Can Dostum" şarkısı ile hatırasını yaşatmaya devam ediyor.

'Bıçaklandım" şarkısını bist yaptı

Bıçaklandım isimli şarkısını seslendirdikten sonra dinleyiciler "Bir daha" diye seslenince Emir Can İğrek şaşkınlığını gizleyemedi. İlk kez tekrar istendiğini dile getiren İğrek, "Bıçaklandım" şarkısını yeniden seslendirdi. Ardından sevenleri ile sohbet eden İğrek; "İlk defa bu şarkım tekrar edildi. Demek ki burada "Parti İptal'ci bir kitle var. Buradaki tayfa demek ki koyu tayfa. O zaman listede olmayan bir şarkı isteyeceğim." diyerek "Bir Yandan" isimli şarkısını seslendirdi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Emir Can İğrek, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Emir Can İğrek: "Ali Cabbar şarkısının başına gelmeyen kalmadı"

Emir Can İğrek: "Ali Cabbar şarkısının başına gelmeyen kalmadı"

Emir Can İğrek: "Ali Cabbar şarkısının başına gelmeyen kalmadı"

Emir Can İğrek: "Ali Cabbar şarkısının başına gelmeyen kalmadı"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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