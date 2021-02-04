Hafta içi TV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bu haftaki konusu kayıp Emir Demirkıskaç oldu. Müge Anlı ve ekibi, İstanbul Eminönü'nde seyyar satıcılık yapan gencin şüpheli kaybını araştırıyor. Peki Emir Demirkıskaç kimdir, kaç yaşında? Emir Demirkıska nerede, bulundu mu?

EMİR DEMİRKISKAÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İstanbul Eminönü'nde seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan 19 yaşında olan Emir Demirkıskaç'a 28 Temmuz'dan bu yana ulaşılamıyor. Nişanlı olan gencin annesi Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istedi.

DEMİRKISKAÇ BULUNDU NEREDE. BULUNDU MU?

Henüz 19 yaşındaki Emir Demirkıskaç kaybolalı 7 ay oldu. Demirkıskaç'ı aramak için programa katılan aila umutla çocuklarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Kaybolduğu gece son olarak Beyoğlu'na gitti. 28 Temmuz'dan beri ulaşılamıyor. Son olarak 21 Aralık tarihinde polis çevirmesine takılan Emir Demirkıskaç'ın nerede olduğu merak ediliyor.

Yayına telefon bağlantısı ile katılan kişiler en son Eminönü ve Üsküdar'da görüldüğüne dair bilgiler verdi.