Emir Dilaver kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Dilaver Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emir Dilaver kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emir Dilaver ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emir Dilaver kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Dilaver Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Dilaver adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Dilaver Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Dilaver 7 Mayıs 1991 tarihinde Tomislavgrad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Dilaver Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Borislav Dvorzak yapmaktadır. Emir Dilaver, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emir Dilaver'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emir Dilaverboyu ve yaşı kaç

Emir Dilaver Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Dilaver isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emir Dilaver Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Dilaver futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2001 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2005 yılında Austria U15

1 Temmuz 2006 yılında Austria U17

1 Temmuz 2008 yılında Austria U19

1 Ocak 2009 yılında Wienerberg

30 Haziran 2009 yılında Austria U19

1 Temmuz 2009 yılında A. Vienna Res.

1 Ocak 2011 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2014 yılında Ferencváros

1 Temmuz 2017 yılında Lech Poznan

2 Temmuz 2018 yılında Dinamo Zagreb

28 Eylül 2020 yılında Ç. Rizespor

31 Ağu 2021 yılında Dinamo Zagreb

18 Ocak 2023 yılında HNK Rijeka

Emir Dilaver kimdir

Emir Dilaver Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Dilaver şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Red Star Penzing (9/1997-2/2001), Austria Wien (2001-2009)

Emir Dilaver Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Emir Dilaver nereli

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