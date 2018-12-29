"Emir Eri" paylaşımı savunması istifa getirdi

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun "Emir erlerim" yazılı paylaşımı sosyal medyada ve mecliste büyük tepki toplamıştı. Danışmanı Semih Bostanoğlu'nun açıklaması çok sayıda milletvekilinin tepkisine yol açınca Bostanoğlu, danışmanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bostanoğlu sosyal medya hesabından önce şu mesajı paylaştı:

"Meclis'teki milletvekillerinin danışmanlara yaptıkları muameleleri gördük. 600 milletvekili içinden iddia ediyorum Kenan abim kadar danışmanlarına değer veren, yediği içtiği ayri gitmeyen, aynı odada kalan bir milletvekili yoktur. Diğer milletvekileri danışmanlarının maaşlarından pay alırken, Kenan abim giydiğimiz kıyafetimize kadar her şeyimizle kendisi ilgileniyor. Meclis'te bizden ayrı oturduğunu gören bir tane danışman varsa çıksın konuşsun. Milletvekillerinin arasında değil, danışmanların arasında oturur sırf bizler için. Bu arada o şakayı biz isteyerek bu hataya düşürdük onu."

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre; açıklama çok sayıda milletvekilinin tepkisine yol açınca Bostanoğlu, daha sonra danışmanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bostanoğlu'nun sosyal medyada yayınladığı mesajında şu sözlere yer verdi: "Sebep olduğum bir paylaşım dolayısıyla danışmanlığını yürüttüğüm sayın Kenan Sofuoğlu yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. Onun insani niteliklerini dile getirme amacıyla yaptığım açıklamada sn vekillerin haklı eleştirilerine öfkeli bir tepki göstererek vahim bir hataya sebep oldum. TBMM'nin tüm milletvekillerinden ve halkımızdan özür diliyorum. Danışmanlık göreviyle bağdaşmayan bu durum dolayisiyla gorevimden ayrılıyorum."